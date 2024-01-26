ناسا تعلن انتهاء مهمة المروحية التاريخية على الكوكب الأحمر

أفاد مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن الخبراء توقفوا عن استخدام مروحية Ingenuity المريخية بسبب الأضرار التي تعرضت لها في السابق.



ووفقا لبيان المختبر، "انتهت مهمة المروحية على الكوكب الأحمر، بعد أن تجاوزت التوقعات ونفذت عشرات الرحلات الإضافية أكثر مما كان مخططا لها".

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لكن على الرغم من أن المروحية لا تزال منتصبة وأن وحدات التحكم على الأرض على اتصال بها، إلا أن صور رحلتها في 18 يناير التي أرسلت إلى الأرض هذا الأسبوع تشير إلى أن إحدى شفراتها أو أكثر قد تضررت أثناء الهبوط، لذلك لم تعد المروحية قادرة على الطيران".

ويشير مصدر في ناسا، إلى أنه في البداية كان مقررا أن تقوم المروحية Ingenuity بخمس رحلات تجريبية فقط خلال 30 يوما. ولكنها استخدمت لمدة ثلاث سنوات تقريبا ونفذت 72 رحلة.

ويقول بيل نيلسون مدير ناسا: "لقد انتهت الرحلة التاريخية للمروحية Ingenuity، أول طائرة على كوكب آخر". مشيرا إلى أن الخبرة المكتسبة من استخدام المروحية ستساعد في استكشاف المريخ مستقبلا.

وتجدر الإشارة إلى أن تكلفة إنتاج المروحية المريخية بلغت 80 مليون دولار، وأطلقت إلى الكوكب الأحمر على متن المركبة Perseverance التي هبطت على سطح المريخ في منطقة حفرة "إيزيرو" في 18 فبراير عام 2021 . ونفذت المروحية أول رحلة على سطح المريخ يوم 19 أبريل 2021، استمرت 39.1 ثانية.

المصدر: تاس