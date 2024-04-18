روسيا تختبر محركا جديدا لصواريخ "Angara-A5M" الثقيلة

أعلنت وكالة "روس كوسموس" عن نجاح الاختبارات الأولية لمحرك جديد مخصص لصواريخ " Angara-A5M" الفضائية الثقيلة.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة:"نجحت Energomash التابعة لروس كوسموس بإجراء الاختبارات الأولية على محرك RD-191M الجديد المخصص لصواريخ Angara-A5M الفضائية الثقيلة".

وأضاف البيان:"الاختبارات على هذا المحرك الذي يعمل بالوقود السائل أجريت منذ بداية العام الجاري في مركز للاختبارات تابع لـ Energomash، ومن المفترض أن يستخدم المحرك مع صواريخ Angara-A5M التي ستطلق مستقبلا من مجمع Amur الموجود في مطار فوستوتشني الفضائي الروسي".

وأشار البيان إلى أن المحرك الجديد هو عبارة عن نسخة مطورة من محركات RD-191 التي طورتها روسيا سابقا لصواريخ Angara، لكنه يوفر عزم دفع أكبر بنسبة 10%، الأمر الذي سيجعل صواريخ Angara-A5M قادرة على نقل حمولات كبيرة إلى الفضاء، إذ يفترض أن تستعمل هذه الصواريخ في إطلاق وحدات المحطة المدارية الروسية الواعدة (ROS).

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تم الانتهاء من تصنيع أول محرك من محركات RD-191M الجديدة نهاية العام الماضي، وتبعا لكبير المصممين في Energomash فإن الخبراء أثناء تطويره استفادوا من الخبرات التي اكتسبوها سابقا أثناء تطوير محركات RD-191 وRD-171M وRD-180 وRD-181، الأمر الذي ساعدهم على تقليل حجم المحرك الجديد وقلل من كلفة الإنتاج.

المصدر: تاس