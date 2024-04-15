الصين تطلق قمرا جديدا لرصد الأرض (فيديو)

أعلنت وكالة "شينخوا" أن الصين أطلقت، اليوم الاثنين، قمرا جديدا لاستشعار الأرض عن بعد.

وجاء في منشور للوكالة:"أطلقت الصين اليوم الاثنين قمر Siwei Gaojing 3-01 الصناعي من مركز جيوغوان لإطلاق الأقمار الصناعية الواقع شمالي البلاد. صاروخ Long March-2D الذي حمل القمر إلى المدار أطلق في تمام الساعة 12:12 بتوقيت بكين (07:12 بتوقيت موسكو)، وتم وضع القمر في المدار المطلوب بنجاح".

وتبعا للوكالة فإن القمر الجديد سيوفر بيانات، تستخدم في تحسين الزراعة ووضع نماذج ثلاثية الأبعاد للأرض، كما يستفاد منه في عمليات المسح الطوبوغرافي ورسم الخرائط، ويقدم خدماته لرصد حركة الملاحة البحرية، وعمليات مراقبة الكوارث الطبيعية على الأرض.

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وتعمل الصين بنشاط في السنوات الأخيرة على تطوير برنامجها الفضائي الوطني، إذ أطلقت العديد من الأقمار الصناعية المخصصة لخدمات الأرصاد الجوية وخدمات الاستشعار عن بعد وخدمات الاتصالات والملاحة، وتعمل على مشاريع لدراسة الكويكبات والمريخ، كما أصبح لديها محطة مدارية في الفضاء مخصصة للأبحاث العلمية، والعام الماضي نفّذت 67 عملية إطلاق فضائي.

المصدر: تاس