تعاون روسي ـ بيلاروسي لتطوير قمر صناعي فريد من نوعه

تعاون الأخصائيون الروس والبيلاروس على تصنيع قمر صناعي جديد لاستشعار الأرض عن بعد، بمواصفات فريدة من نوعها.

أعلن سكرتير دولة الاتحاد الروسية البيلاروسية دميتري ميزينتسيف في حديث أدلى به لصحيفة "إزفيستيا" أن التعاون الناجح بين مؤسسة "روس كوسموس" وأكاديمية العلوم البيلاروسية القومية أسفر عن تصنيع القمر الصناعي الروسي البيلاروسي المشترك لاستشعار الأرض عن بعد.

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ويتمتع المشروع بمواصفات فريدة من نوعها. ويعتبر هذا الأمر ضروريا لتنمية القطاع الاقتصادي وتطوير الدفاع والأمن.

وأشار ميزينتسيف إلى أن بيلاروس هي دولة فضائية، ومركز إدارة الرحلات الفضائية لا يقع في ضواحي موسكو فحسب بل وفي مينسك أيضا.

وأعاد إلى الأذهان أن عام 2023 شهد عمليات تبادل قياسية للبضائع بين الدولتين، حيث بلغت 54 مليار دولار. وقد تم اتخاذ ما يزيد عن 900 إجراء يهدف إلى تحقيق 28 مشروعا استثماريا مشتركا.

المصدر: تاس