أول رائدة بيلاروسية تجري تجارب بيولوجية على متن محطة الفضاء الدولية

ستقوم مارينا فاسيليفسكايا المشاركة البيلاروسية في الرحلة الفضائية بإجراء سلسلة من تجارب التكنولوجيا الحيوية وزراعة عينات من سلالات الكائنات الدقيقة على متن محطة الفضاء الدولية.

وأفادت الخدمة الصحفية لأكاديمية العلوم في بيلاروس بأن مارينا فاسيليفسكايا ستقوم خلال التجارب بدراسة زراعة وتخزين عينات من سلالات البروبيوتيك من الكائنات الحية الدقيقة التي تحتوي على حمض اللاكتيك والبكتيريا المشقوقة في ظل ظروف الطيران الفضائي، بالإضافة إلى إنتاج عينات من منتجات الألبان المتخمرة مع مجموعة معقدة من مزارع البروبيوتيك.

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ويجب أن تنتهي الدراسة بالحصول على بيانات جديدة حول سلامة وخصائص سلالات الكائنات الحية الدقيقة التي تحتوي على حمض اللاكتيك والبكتيريا المشقوقة، بالإضافة إلى مجموعاتها في حالة من النشاط الحيوي وبعد الزراعة، وطرق الحصول على منتجات الألبان المخمرة في ظل ظروف الرحلة الفضائية.

تم اختيار سلالات التجربة من قبل العاملين في معهد صناعة اللحوم والألبان التابع لأكاديمية العلوم البيلاروسية. وأضافت الخدمة الصحفية أن رئيسة قسم التكنولوجيا الحيوية، ناتاليا جابانوس، ورئيسة مختبر الدراسات الميكروبيولوجية إيلينا بيريوك، نفذتا بالتعاون مع فريق من العلماء الروس بنجاح الإعداد التمهيدي (قبل الرحلة الفضائية) للمعدات العلمية. وهذه التقنيات مخصصة للاستخدام على متن محطة الفضاء الدولية أثناء تنفيذ برنامج البحث العلمي.

وفي المجمل، سيتعين على فاسيليفسكايا إنجاز برنامج علمي يتكون من خمس دراسات علمية في مجال الطب والبيولوجيا وعلم وظائف الأعضاء واستشعار الأرض عن بعد. ستقوم المشاركة البيلاروسية في الرحلة الفضائية بإجراء تصوير فيديو طيفي لسطح الكوكب، بالإضافة إلى تجربتي " اللاكتوفيرين" و"الإعصار".

يذكر أن رائدة الفضاء فاسيليفسكايا كان تعمل في بيلاروس كمضيفة طيران في شركة الطيران "بيلافيا". أما الرائدة الاحتياطية أناستازيا لينكوفا، فتعمل في قسم جراحة الأطفال في المركز الجمهوري العلمي والعملي لجراحة الأطفال في مينسك.

المصدر: تاس