رائد فضاء: مركبة Gaganyaan الفضائية الهندية تشبه مركبات "سويوز" الروسية

ذكر رائد الفضاء الهندي، راكيش شارما أن مركبة Gaganyaan الفضائية المأهولة التي تطورها الهند لديها سمات معينة مستوحاة من مركبات "سويوز" الروسية.

وفي مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية قال شارما:"يمكننا أن نقول أن تصميم مركبتنا الفضائية مستوحى من تصاميم مركبات سويوز، دعونا لا ننسى أن الهند تستخدم مقاتلات وطائرات نقل روسية منذ سنوات عديدة، وبصراحة فإن تطوير الأنظمة الفضائية هو مجرد امتداد لتطوير لأنظمة الطيران العسكري أو الطائرات المقاتلة أو طائرات النقل، لقد أنتجنا طائرات روسية وعرفنا ميزات تصميمها".

وأضاف:"كان من المنطقي جدا بالنسبة للهند أن تستخدم نفس الفلسفة في بناء مركبتها الفضائية، نعلم جميعا أن الأنظمة الروسية موثوقة وآمنة للغاية، وهناك أدلة كثيرة على ذلك، كما أن مركبات سويوز كانت لسنوات عديدة الوسيلة الوحيدة للوصول إلى الفضاء، وهذه أسباب وجيهة وراء استلهام تصميم مركبتنا من تصاميم مركبات سويوز".

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وتعمل الهند منذ سنوات على مشروع برنامج Gaganyaan الفضائي، وفي عام 2018 أعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي أن بلاده سترسل روادا إلى الفضاء في رحلة مأهولة في إطار البرنامج المذكور، وفي سبتمبر 2022 قال رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية في مقابلة مع صحيفة The Times of India، إن المعدات الخاصة برواد الفضاء الهنود الأوائل، والمقاعد المخصصة لرحلتهم الفضائية في إطار مشروع Gaganyaan سيتم تجهيزها في روسيا.

المصدر: تاس