الهند تخطط لجلب عينات من تربة القمر إلى الأرض

أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) أنها تخطط للقيام بمهمة للحصول على عينات من تربة القمر، وإرسال هذه العينات إلى الأرض.

وتبعا للمعلومات التي حصلت عليها صحيفة India Today فإن منظمة أبحاث الفضاء الهندية تخطط لتنفيذ المهمة المذكورة على مرحلتين، وستستخدم فيها صاروخي فضاء، وسيطلق على المهمة الجديدة اسم Chandrayaan-4.

وأشارت الصحيفة إلى أن وكالة أبحاث الفضاء الهندية كانت قد نجحت خلال مهمة Chandrayaan-3 التي أطلقتها العام الماضي بتنفيذ هبوط سلس لوحدة هبوط مع مركبة على سطح القمر، وتأمل في استثمار هذا النجاح والخبرات التي اكتسبتها لتنفيذ مهمة جديدة للحصول على عينات من تربة القمر وإرسالها إلى الأرض.

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ولن تستخدم في مهمة Chandrayaan-4 مركبة لاستكشاف سطح القمر كما كان الحال مع مهمة Chandrayaan-3، بل سيتم إرسال جهاز خاص للحصول على عينات من تربة القمر، وبعد جمعه للعينات سيتم قذفه من وحدة الهبوط نحو مدار القمر ليتجه نحو الأرض، وعند اقترابه من مدار الأرض ستنفصل عنه الكبسولة وتعود بالعينات إلى الأرض.

المصدر: فيستي