"روس كوسموس" تشارك في مؤتمر الفضاء الإفريقي

ذكرت وكالة Angop أن وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" ستشارك في مؤتمر الفضاء الإفريقي الذي افتتحت فعالياته اليوم في العاصمة الأنغولية لواندا.

وجاء في منشور على الموقع الإلكتروني لـ Angop :"افتتح في العاصمة الأنغولية مؤتمر الفضاء الإفريقي 2024- (NewSpace Africa)، ويشارك في هذا المؤتمر كبار اللاعبين في مجال الفضاء مثل وكالة روس كوسموس مؤسسة روستيخ الروسيتين، ووكالة ناسا، وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، بالإضافة إلى وكالة الفضاء الوطنية لجنوب إفريقيا، ووكالة الفضاء الكينية، بإجمالي أكثر من 400 مندوب من 46 دولة".

وفي مقابلة مع وكالة "Angop" قال جيلبرتو جوميز، ممثل اللجنة المنظمة للمؤتمر:"يركز المؤتمر على مواضيع استخدام التكنولوجيات المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الفضاء، لحل مشاكل الفقر في أفريقيا. نحن بحاجة إلى تطوير الزراعة والرعاية الصحية والأمن بالاعتماد على أحدث ما توصل إليه العلم".

إقرأ المزيد

وينظم هذا المؤتمر شركة Space in Africa بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي وإدارة برنامج الفضاء الوطني الانغولي، ويجمع قادة مؤسسات الفضاء وممثلين عن الوكالات الحكومية من مختلف بلدان العالم، وممثلين عن نخبة الجامعات والمؤسسات التعليمية في إفريقيا.

المصدر: تاس