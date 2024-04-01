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اكتشاف ثقب تاجي عملاق على الشمس يفوق حجم الأرض بأضعاف

الفضاء

اكتشاف ثقب تاجي عملاق على الشمس يفوق حجم الأرض بأضعاف
imghub.ru
صورة أرشيفية
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اكتشف العلماء ثقبا تاجيا عملاقا على الشمس، وهو أكبر بمقدار 20 مرة من حجم الأرض.

وأفاد علماء الفلك من معهد دراسات الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية بأن شهر أبريل يبدأ بعاصفة مغناطيسية قوية.

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وقد التقط خبراء مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لـ"ناسا" صورة بالأشعة السينية للشمس ووجدوا أن تيار البلازما المتسرب من الثقب التاجي يطير بسرعة 2.9 مليون كيلومتر في الساعة وسيصل إلى الأرض صباح يوم 1 أبريل. وغالبا ما تساهم مثل هذه التوهجات الشمسية في حدوث عواصف مغناطيسية قوية. وقالت وكالة "ناسا" الأمريكية إن التوهج حدث على خط الشمس-الأرض تقريبا في منطقة التأثير الأقصى على كوكبنا. 

ويحذر العلماء من أن العواصف المغناطيسية قد تسبب مشاكل في الاتصالات اللاسلكية وتشغيل الأقمار الصناعية المدارية.

المصدر: نوفوستي

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