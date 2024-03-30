روسيا تدعم منظومة Gonets بأقمار صناعية جديدة

أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء الروسية أن منظومة Gonets ستحصل على أقمار صناعية جديدة.

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وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة المسؤولة عن المنظومة:"تعمل مؤسسة (الجيل الخامس) الروسية للتصاميم التقنية والصناعات الفضائية على تطوير قمرين صناعيين جديدين لصالح نظام الاتصالات الفضائية Gonets".

وأضاف البيان:"منظومة Gonets ستحصل على إمكانيات إضافية بفضل الأقمار الجديدة التي ستنضم إليها، هذه الأقمار سيتم تطويرها في إطار الاتفاقيات التي تم توقيعها في 22 مارس الجاري ما بين شركة Gonets وشركة (الجيل الخامس) ووكالة روس كوسموس".

ومن جهته قال المدير العام لشركة (الجيل الخامس) الروسية:"إطلاق الأقمار الاختبارية الأولى التي طورتها شركتنا من المفترض أن يتم عام 2025، لدينا نماذج أولية لأقمار Cleon II النانوية، وسنطور هذه النماذج للحصول على أقمار صغيرة سنطلقها إلى الفضاء، تعمل شركتنا أيضا على تطوير معدات لهذه الأقمار منها أجهزة اتصال راديوية، الأقمار الجديدة ستعزز قدرات منظومة Gonets الروسية".

وGonets هي منظومة أقمار فضائية تؤمن الاتصالات بين الفضاء والأرض وحتى بين المواقع الأرضية، ويمكن لأقمارها العمل في مجال الاتصالات، ومراقبة حركة الطيران والملاحة البحرية.

كما تستخدم أقمار هذه المنظومة لمراقبة أحوال الطقس، وحرائق الغابات والكوارث الأرضية، ويمكن استعمالها للنقل السريع للبيانات بين وحدات الجيش الروسي في أي بقعة على الأرض.

المصدر: فيستي