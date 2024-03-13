انفجار أول صاروخ ياباني خاص فور إطلاقه مباشرة (فيديو)

انفجر أول صاروخ ياباني خاص يحمل قمرا صناعيا حكوميا، من إنتاج شركة Space One بعد إطلاقه بثواني معدودة.

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وأعلنت الشركة أن حطام الصاروخ سقط في الجبال القريبة من موقع الإطلاق، ما أدى إى اندلاع حريق كبير وارتفاع عمود دخان كثيف. ولم يحدد إلى الآن سبب انفجار الصاروخ.

وكان الصاروخ يحمل قمرا صناعيا حكوميا وزنه حوالي 100 كيلوغرام، مصمما لمراقبة سطح الأرض. وكان هذا أول إطلاق لقمر صناعي حكومي تقوم به شركة يابانية خاصة بالكامل.

ويبلغ طول صاروخ Kairos 18 مترا، ويزن حوالي 23 طنا، ويعود لشركة Space One، كما أن موقع الإطلاق الواقع في محافظة واكاياما يعود لنفس الشركة.

المصدر: تاس