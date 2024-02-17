اليابان تنجح في إطلاق صاروخ جديد إلى الفضاء (فيديو)
وصل صاروخ ياباني من طراز "إتش 3" تم إطلاقه اليوم السبت من محطة فضائية جنوب غرب اليابان بنجاح إلى مساره.
وانطلق "اتش 3" من منصة في مركز تانيغاشيما الفضائي في الوقت المحدد، بعد يومين من إطلاقه المقرر، والذي تأخر بسبب سوء الأحوال الجوية.
وقالت وكالة الفضاء اليابانية إن الرحلة الأولية للصاروخ كانت سلسة كما هو مخطط لها، ومن المقرر أن تعقد الوكالة مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم لتقديم المزيد من التفاصيل.
وأضافت أن الهدف الأساسي للرحلة التجريبية الثانية هو إيصال الصاروخ قمرين صناعيين صغيرين للمراقبة.
日本の新たな主力ロケット「H3」の2号機が17日午前9時22分すぎ、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられましたhttps://t.co/e9sOysuKD0#nhk_videopic.twitter.com/80KZStQiCm— NHKニュース (@nhk_news) February 17, 2024
機長さんがアナウンスしてくれて H3ロケット❔の打ち上げを飛行機から見届けた！！！🚀 pic.twitter.com/IT08xkk4yT— ま ゆ ぽ (@mayume253) February 17, 2024
H3打ち上げ成功した〜〜！！！すごい〜〜！！！！（音あります） pic.twitter.com/Czw5UyZ3pD— mono (@edolanlove) February 17, 2024
المصدر: أ ب