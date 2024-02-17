اليابان تنجح في إطلاق صاروخ جديد إلى الفضاء (فيديو)

وصل صاروخ ياباني من طراز "إتش 3" تم إطلاقه اليوم السبت من محطة فضائية جنوب غرب اليابان بنجاح إلى مساره.

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وانطلق "اتش 3" من منصة في مركز تانيغاشيما الفضائي في الوقت المحدد، بعد يومين من إطلاقه المقرر، والذي تأخر بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت وكالة الفضاء اليابانية إن الرحلة الأولية للصاروخ كانت سلسة كما هو مخطط لها، ومن المقرر أن تعقد الوكالة مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم لتقديم المزيد من التفاصيل.

وأضافت أن الهدف الأساسي للرحلة التجريبية الثانية هو إيصال الصاروخ قمرين صناعيين صغيرين للمراقبة.

المصدر: أ ب