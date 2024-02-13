اليابان تؤجل إطلاق صاروخ H3 الثقيل

أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) أنها قررت تأجيل عملية إطلاق صاروخ H3 الثقيل، والتي كانت مقررة في 15 فبراير الجاري.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة:"في الخامس عشر من فبراير الجاري من المتوقع أن تتدهور أحوال الطقس في منطقة مكرز تانيغاشيما الفضائي حيث سيتم إطلاق صاروخ H3، لذا تقرر تأجيل عملية الإطلاق، وسيتم الإعلان عن موعد جديد فور اتخاذ قرار بهذا الشأن".

وتعتبر صواريخ H3 الحديثة أكبر صواريخ فضاء يابانية الصنع تعمل بالوقود السائل، وطوّرت بالتعاون ما بين Mitsubishi Heavy Industries و(JAXA)، لتحل محل صواريخ H-2A المخصصة لإطلاق الأقمار الصناعية، وصواريخ H-2B التي صممت لتطلق نحو المحطة الفضائية الدولية.

ويبلغ طول كل صاروخ من هذه الفئة 63 مترا، وقطره 5.2 م، ويتوقع أن تكون هذ الصواريخ قادرة على نقل حمولات تصل إلى 6.5 طن إلى مدرات الأرض.

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وفي مارس العام الماضي نفّذت (JAXA) أول إطلاق لصاروخ H3 من مكرز تانيغاشيما الفضائي، لكن العملية أوقفت بعد دقائق من تحليقه بسبب عدم عمل محركات المرحلة الثانية فيه، وتم إسقاط الصاروخ في البحر شرق الفلبين.

المصدر: تاس