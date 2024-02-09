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اليابان تطلق أول قمر صناعي لدراسة "الحطام الفضائي"

الفضاء

اليابان تطلق أول قمر صناعي لدراسة
Legion-Media
صورة تعبيرية
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أعلنت شركة Astroscale Japan اليابانية أنها ستطلق الشهر الجاري أول قمر صناعي مخصص لدراسة الحطام الفضائي في مدار الأرض.

وكتبت الشركة على موقع مشروع القمر المذكور:" أن هذه المهمة ستمهد الطريق لتنظيم مهمات تجارية لإزالة الحطام الفضائي من مدار الأرض".

وأشارت الشركة إلى أن قمر ADRAS-J الجديد سيطلق من مطار Rocket Lab الفضائي في شبه جزيرة Mahia في نيوزيلندا، يوم 19 فبراير الجاري، وأن القمر الذي يبلغ ارتفاعه 1.2 م وعرضه 80 سم، مزود بمجموعة من المحركات الصغيرة، الأمر الذي يمكنه من المناورة بشكل جيد في الفضاء الخارجي والاقتراب من أماكن الحطام الفضائي.

ومن المفترض أن يساهم القمر المذكور بدراسة أجزاء من صاروخ H2A الياباني الذي أطلق عام 2009، وأن يلتقط صورا لحطام هذا الصاروخ ويرسلها إلى الأرض.

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وتقول شركة Astroscale Japan: "مهمة هذا القمر هي أول مهمة في العالم للالتقاء بأمان مع الحطام الفضائي"، وفي حال نجاحها ستواصل الشركة تطوير التقنيات اللازمة لإزالة الحطام الفضائي في مدار الأرض، وستتعاون في هذا الخصوص مع الحكومات والشركات التجارية من مختلف البلدان.

المصدر: تاس

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