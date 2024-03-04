أول قمر صناعي استطلاعي كوري جنوبي يلتقط صورا فضائية لبيونغ يانغ

أفادت وكالة Yonhab الكورية الجنوبية، نقلا عن مصادر عسكرية، بأن أول قمر صناعي استطلاعي كوري جنوبي تمكن يوم 3 مارس من التقاط صور فوتوغرافية لبيونغ يانغ بدقة جيدة.

وقال المصدر العسكري:" انطلاقا من نتائج التحرير الأولي للصور الفضائية يمكن القول إن دقتها، كما توقعنا، جيدة، ويمكن رؤية مركز مدينة بيونغ يانغ وسفن راسية في الميناء".

إقرأ المزيد

وتتوقع السلطات الكورية الجنوبية أن جودة الصور الفضائية ستزداد في الشهر المقبل بعد تحريرها الإضافي. وحسب مصدر آخر فإن القمر الصناعي الاستطلاعي سيبدأ بحلول يونيو أو يوليو المقبلين في تقديم 100% من المعلومات.

يذكر أن كوريا الجنوبية أطلقت أول قمر صناعي استطلاعي لها في 2 ديسمبر عام 2023 من قاعدة "فاندربيرغ" في ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية بواسطة صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" الخاصة.

المصدر: تاس