كوريا الجنوبية تعلن عن عزمها احتلال 10% من سوق الخدمات الفضائية العالمية

تخطط كوريا الجنوبية لأن تصبح خامس أكبر قوة فضائية في العالم بحلول عام 2045، وأن تشغل 10% من السوق العالمية للخدمات التجارية المتعلقة باستكشاف الفضاء وتطويره.

صرح بذلك الناطق باسم وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا الجنوبية.

وفي 9 يناير أقرت الجمعية الوطنية (البرلمان الكوري الجنوبي) مشروع قانون لإنشاء وكالة فضاء مستقلة، ​​سميت بالإدارة الجو-فضائية الكورية الجنوبية (KASA)، وسيتم تأسيسها في مدينة ساتشيون الجنوبية في مايو أو يونيو المقبل.

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وجاء في بيان نشرته الوزارة:" من خلال التوسع الكبير من قبل الاستثمار الحكومي في القطاع الجو-الفضائي، حددنا هدفا يتمثل في الاستحواذ على 10% من السوق العالمية (320 مليار دولار). وإذا تحقق هذا الهدف، فسوف تصبح جمهورية كوريا بحلول عام 2045 خامس أكبر قوة فضائية في العالم".

وأضافت الوزارة أن القطاع الجو-فضائي هو "محرك للنمو المستقبلي" الذي سيشكل النظام والاقتصاد العالميين. وتأمل الحكومة بأن يؤدي إنشاء KASA وأنشطتها في آخر المطاف إلى خلق 500 ألف فرصة عمل جديدة وأكثر من 2000 شركة. وكشف وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لي جونغ الخميس 11 يناير عن هذه الخطط.

ويتوقع أن تكون الإدارة الجو-فضائية الكورية مسؤولة عن تطوير برنامج الفضاء والصناعات المتخصصة والمختلطة، وتشكيل السياسات المناسبة والتعاون الدولي. وستشرف الإدارة على مشاريع لإرسال بعثات فضائية إلى القمر بحلول عام 2032، وإلى المريخ بحلول عام 2045.

المصدر: تاس