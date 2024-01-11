عالم فلك روسي يعثر في مدار الأرض على قطعة مفقودة من مركبة Peregrine القمرية

عثر فاسيلي روميانتسيف عالم الفلك الروسي من جمهورية القرم في مدار الأرض على محرك التسريع التابع لوحدة Peregrine القمرية الأمريكية، حيث تم فحصه باستخدام التلسكوب AT-64.

اكتشف فاسيلي روميانتسيف الباحث في مرصد القرم للفيزياء الفلكية التابع لأكاديمية العلوم الروسية باستخدام التلسكوب AT-64 محرك التسريع Centaur التابع لبعثة Peregrine القمرية الذي اعتبر مفقودا في مدار الأرض.

يذكر أن البعثة القمرية المذكورة انطلقت الاثنين 8 يناير من رأس "كانافيرال" في ولاية فلوريدا الأمريكية. أفاد بذلك الناطق باسم معهد "كيلديش" الروسي للرياضيات التطبيقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

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وقال الناطق: "خلال عمليات الرصد التي أجراها الباحث في المعهد فاسيلي روميانتسيف، ليلة 9 إلى 10 يناير الجاري، تم العثور على محرك التسريع "المفقود"، وتمت دراسته باستخدام تلسكوب AT-64 ".

يذكر أن الشركة الأمريكية United Launch Alliance أطلقت في 8 يناير الجاري صاروخ "فولكان" من المطار الفضائي في رأس "كانافيرال" بفلوريدا. وكان على متن الصاروخ من بين مكونات أخرى مركبة Peregrine للهبوط على سطح القمر مع محرك التسريع Centaur، وبعد ساعات قليلة من الانفصال عن الصاروخ الحامل، أصيب المحرك بعطل منعه من اتخاذ وضع مستقر مع التوجه نحو الشمس.

وفي 9 يناير استبعد ممثلو شركة Astrobotic المصنعة لـ Peregrine إمكانية تحقيق الهبوط الناعم للمركبة على سطح القمر.

المصدر: تاس