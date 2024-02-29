اكتشاف ثلاثة أجرام "سرية" تدور حول نبتون وأورانوس

اكتشف العلماء، باستخدام تقنية تصوير خاصة، ثلاثة أجرام سماوية لم يتم رؤيتها من قبل، تدور حول نبتون وأورانوس، وجميعها أقمار.

ووفقا للعلماء فإن 2 منها يدور حول نبتون، أبعد كواكب النظام الشمسي عن نجمنا، وواحد يدور حول أورانوس، سابع الكواكب بعدا عن الشمس.

3 tiny new moons found around Uranus and Neptune — and one is exceptionally tiny https://t.co/61J64BGtHQpic.twitter.com/O6FZTjklIy — SPACE.com (@SPACEdotcom) February 25, 2024

Uranus and Neptune have secret MOONS https://t.co/BH5o7QtnNhpic.twitter.com/cqEe7YXG4P — Daily Mail Online (@MailOnline) February 27, 2024

ويملك أورانوس بالفعل 27 قمرا مؤكدا، ومن المرجح أن يكون القمر الجديد، وهو أول قمر يتم اكتشافه حول الكوكب منذ أكثر من 20 عاما، هو الأصغر حجما، حيث يبلغ عرضه 8 كم. ومن المحتمل أن يستغرق 680 يوما للدوران حول الكوكب.

وفي الوقت نفسه، من بين أقمار نبتون الجديدة تم رصد القمر "الأكثر خفوتا" بواسطة التلسكوبات الأرضية.

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ويوجد 14 قمرا مؤكدا لنبتون، بما في ذلك قمر يسمى تريتون وهو بنفس حجم قمرنا تقريبا ويحتوي على براكين نشطة. ومع الاكتشاف الجديد، يصل إجمالي أقمار نبتون المعروفة إلى 16 قمرا.

وأعلن مركز الكواكب الصغيرة التابع للاتحاد الفلكي الدولي مؤخرا عن الاكتشافات الجديدة. وقال سكوت شيبارد من معهد كارنيجي في واشنطن: "إن الأقمار الثلاثة المكتشفة حديثا هي الأخفت على الإطلاق حول هذين الكوكبين العملاقين الجليديين باستخدام التلسكوبات الأرضية. لقد تطلب الأمر معالجة خاصة للصور للكشف عن مثل هذه الأجسام الباهتة".

وتم تسمية قمر أورانوس الجديد مؤقتا بـ S/2023 U1. ويعتقد أنه أصغر قمر يدور حول الكوكب.

وفي النهاية، سيتم منح S/2023 U1 اسما من مسرحية لشكسبير، وذلك تماشيا مع اصطلاحات التسمية الخاصة بأقمار أورانوس.

واكتشف شيبارد S/2023 U1 في نوفمبر من العام الماضي عند استخدام تلسكوبات ماجلان في مرصد لاس كامباناس التابع لجامعة كارنيجي للعلوم في تشيلي.

وفي ديسمبر 2023، قام بملاحظات متابعة لتأكيد الاكتشاف. واستخدم نفس التلسكوب لاكتشاف أحد أقمار نبتون الجديدة.

وساعد فريق يضم ديفيد ثولين من جامعة هاواي، وتشاد تروجيلو من جامعة شمال أريزونا، وباتريك صوفيا ليكاوا من جامعة كينداي، شيبارد في تأكيد قمر نبتون الثاني.

وتم رصد كلا هذين الجسمين لأول مرة في عام 2021، ولكن لم يتم تأكيد كونهما قمرين جديدين للكوكب.

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ويطلق على ألمع أقمار نبتون الجديدة اسم S/2002 N5 ويبلغ عرضه نحو 23 كم. ويستغرق حوالي تسع سنوات للدوران حول العملاق الجليدي. بينما يبلغ عرض القمر الثاني S/2021 N1 نحو 14 كم، ويدور في مدار يبلغ حوالي 27 عاما.

وفي نهاية المطاف، سيتم تسمية كلا القمرين على اسم إحدى آلهة النيردات (عروس البحر) وهنّ حوريات بحر، عددهن 50 في الأساطير اليونانية، كما هو معتاد.

وتمتلك الأقمار الثلاثة المكتشفة حديثا مدارات بعيدة و"غريبة الأطوار"، ما يعني أن مدارها حول كواكبها ليس دائريا تماما.

وقال شيبارد: "بمجرد تحديد مدار S/2002 N5 حول نبتون باستخدام ملاحظات 2021 و2022 و2023، تم إرجاعه إلى جسم تم رصده بالقرب من نبتون في عام 2003 ولكنه فُقد قبل أن يتم التأكد من أنه يدور حول الكوكب".

واستخدم العلماء العديد من تقنيات التصوير بالتعرض المكثف للوقت للقيام باكتشافات القمر. ويأملون الآن أن يساعدهم العثور على أقمار جديدة على فهم المزيد حول تاريخ نظامنا الشمسي.

المصدر: ذي صن