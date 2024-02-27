صورة فضائية لأكبر محطة طاقة شمسية في السعودية بعدسة رائد فضاء روسي

التقط أوليغ كونونينكو، رائد الفضاء الروسي على متن محطة الفضاء الدولية صورة فوتوغرافية فضائية لأكبر محطة كهربائية شمسية في السعودية.

وأظهرت الصورة أكبر محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المملكة العربية السعودية التي تبعد عن العاصمة السعودية مسافة 150 كيلومترا وتقع في مدينة سدير الصناعية بمحافظة الرياض.

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يذكر أن أوليغ كونونينكو هو رئيس فريق رواد الفضاء الروس الذي يقوم في الوقت الراهن ببعثة فضائية طويلة الأمد، وقد تولى أداء مهام المراسل الخاص لوكالة "تاس" الروسية على متن محطة الفضاء الدولية.

وسبق له أن نشر صورا فوتوغرافية فضائية لأهم المدن والمنشآت في العالم، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة.

المصدر: تاس