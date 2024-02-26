رائد روسي يصوّر أحد أشهر براكين الأرض من الفضاء

التقط الرائد الروسي أوليغ كونونينكو من المحطة الفضائية الدولية صورة فوتوغرافية لموقع بركان فيزوف الشهير في إيطاليا.

وحول الصورة قال كونونينكو:"تمكنت من تصوير أحد أشهر البراكين وأكثرها اهتماما من قبل العلماء، بركان فيزوف، رمز نابولي، هذا البركان له شكل مخروطي نموذجي، ويصل ارتفاع أعلى قمة فيه إلى 1277م، ويبلغ قطر حفرته 450 م، وعمقها 300 م".

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وأضاف:"تظهر في الصورة أيضا حديقة فيزوف الوطنية التي تم إنشاؤها رسميا في 5 يونيو 1995 للحفاظ على التوازن البيئي. ما بين عامي 2001 و2003 تم إنشاء شبكة من الممرات في الحديقة، تتكون من 11 مسارا بطول إجمالي يبلغ 54 كلم، وهذه الممرات واضحة في الصورة.. ويظهر في اللقطة مرصد فيزوف الذي بني على بعد 2 كم من الحفرة، وهو أقدم مرصد بركاني في العالم، أسسه فرديناند الثاني، لا ينتمي المرصد إلى تاريخ البركان فحسب، بل ينتمي إلى علم البراكين العالمي، هناك أجريت الدراسات الزلزالية والبركانية الأولى وتم اختبار أدوات القياس المختلفة، ويوجد اليوم متحف للأدوات القديمة".

المصدر: تاس