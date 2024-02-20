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رائد روسي يرصد المدينة المنورة من الفضاء

الفضاء

رائد روسي يرصد المدينة المنورة من الفضاء
Globallookpress
صورة تعبيرية
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التقط الرائد الروسي أوليغ كونونينكو من المحطة الفضائية الدولية صورة فوتوغرافية للمدينة المنورة.

وفي تعليق على الصورة قال كونونينكو:" لقد التقطت هذه الصورة عندما كانت المحطة تحلّق فوق المدينة المنورة-المدينة المقدسة للمسلمين".

وكانت وكالة "تاس" الروسية قد نشرت في وقت سابق أيضا صورة التقطها كونونينكو من المحطة الفضائية، تظهر فيها مدينة مكة المكرمة ليلا".

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وتجدر الإشارة إلى أن كونونينكو كان قد التقط من المحطة العديد من الصور لأماكن مميزة داخل روسيا وخارجها، منها صورة لحفرة Manicouagan التي تعتبر إحدى أكبر الحفر الموجودة على سطح الأرض.

المصدر: تاس

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