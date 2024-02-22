الهند تنتهي من اختبار محرك جديد لصواريخ الفضاء

أكملت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) بنجاح اختبار محرك جديد لصاروخ الفضاء الذي سيتم استخدامه في مهمة " Gaganyaan".

وجاء في بيان صادر عن المنظمة:"انتهت بنجاح عمليات اختبار محرك CE20 المخصص لصاروخ LVM3 الذي سنستخدمه في إطار مهمة Gaganyaan، أجريت الجولة الأخيرة من الاختبارات الأرضية على المحرك في 13 فبراير الجاري".

وأضاف البيان:"أجريت الاختبارات الأخيرة على المحرك في موقع اختبار بولاية أوديشا الهندية، وتم تشغيله تحت الحمل المستمر للتأكد من آلية عمله في مختلف الظروف العادية وغير العادية. عمل المحرك لمدة 4 ساعات تقريبا، وقد أنهينا بنجاح جميع الاختبارات الأرضية".

وأشارت الوكالة في بيانها إلى أن المحرك المذكور سيستخدم في مهمة G1 غير المأهولة، والتي ستطلقها في الربع الثاني من عام 2024، وسيستعمل أيضا في صاروخ LVM3 الذي سيحمل مركبة مأهولة إلى الفضاء، وفي حال نجاح المهمة غير المأهولة التي ستطلق هذا العام فمن المفترض أن تطلق الهند أول رحلاتها الفضائية المأهولة عام 2025".

في أغسطس 2018 كان رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي قد أعلن أن بلاده سترسل روادا إلى الفضاء في رحلة مأهولة في إطار برنامج Gaganyaan الفضائي.

وفي سبتمبر 2022 قال رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية في مقابلة مع صحيفة The Times of India، إن المعدات الخاصة برواد الفضاء الهنود الأوائل، والمقاعد المخصصة لرحلتهم الفضائية في إطار مشروع Gaganyaan سيتم تجهيزها في روسيا.

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من جهتها كانت قد أشارت مؤسسة Glavkosmos الروسية في وقت سابق إلى أن روسيا قامت بتدريب 4 رواد فضاء من الهند في مركز غاغارين الروسي لتدريب رواد الفضاء وفي معهد المشكلات الطبية الحيوية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، وأن هذه التدريبات أتت في إطار برنامج Gaganyaan الفضائي الذي تتعاون فيه المؤسسة مع مركز رحلات الفضاء البشرية التابع لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO).

المصدر: تاس