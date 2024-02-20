الهند تدرس طقس الأرض بقمر صناعي من جيل جديد

أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) أنها نجحت بإطلاق قمر صناعي من جيل جديد مخصص لدراسة ومراقبة الطقس على الأرض.

وجاء في بيان صادر عن المنظمة السبت الماضي:"جرت بنجاح عملية إطلاق قمر INSAT-3DS من الجيل الجديد، ووضع في مداره الانتقالي حول الأرض، وقد أرسل إلى الفضاء بواسطة صاروخ من نوع GSLV، جرى إطلاقه من مطار فضائي جزيرة سريهاريكوتا في خليج البنغال".

وأشار البيان إلى أن الخبراء في منظمة أبحاث الفضاء الهندية سيجرون في الأيام المقبلة سلسلة من المناورات لوضع القمر في مداره النهائي الثابت حول الأرض.

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يزن القمر الجديد 2274 كلغ، وهو قمر من الجيل الثالث، سيستخدم في عمليات واسعة النطاق للأرصاد الجوية، ومراقبة سطح الأرض والمحيطات، كما سيساهم في التنبؤ بالأحوال الجوية، والتحذير من الكوارث الطبيعية.

المصدر: فيستي