روسيا تطور أقمارا نانوية جديدة لدراسة الفضاء

أعلنت جامعة بطرسبورغ الروسية للعلوم التطبيقية أنها تعمل على تطوير أقمار صناعية صغيرة الحجم مخصصة لدراسة الفضاء.

وحول الموضوع قال عميد الجامعة، أندريه رودسكوي:"يعمل الخبراء في جامعتنا على تطوير أقمار صناعية صغيرة مخصصة لدراسة الفضاء، وخريف عام 2024 نخطط لإطلاق قمرين صناعيين إلى المدار في إطار برنامج Space Pi.. هذا نوع جديد من الأقمار، أقمار CubeSat النانوية كان من غير الممكن السيطرة عليها سابقا، لكن أقمارنا الجديدة مزودة بمحركات تسمح بتعديل مدارها وتوجيهها".

وأضاف:"صممنا الأقمار الجديدة لتكون متعددة الوظائف والاستخدامات، إذ يمكن الاعتماد عليها في التعرف على السفن وأنواعها، كما يمكن استخدامها في مراقبة الجليد على طريق الشمال البحري، سنطلق هذه الأقمار بالتزامن مع الذكرى الـ 125 لتأسيس جامعتنا، وسيحمل كل قمر اسما خاصا به".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الأقمار الجديدة يطورها خبراء في معهد الإلكترونيات والاتصالات بجامعة بطرسبورغ الروسية للعلوم التطبيقية، ويمكن لهذه الأقمار أن تدور 30 دورة حول الأرض يوميا.

ووفقا لخطط مشروع Space Pi سيتم إطلاق 100 قمر صناعي صغير إلى مدار الأرض، ستستخدم في دراسات الفضاء التي سيشارك فيها طلاب المدارس والجامعات الروسية.

المصدر: تاس