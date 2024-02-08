تحليل يكشف مصدر أولى عينات كويكب "بينو" قد يوفر أدلة حول أصل الحياة!

كشف تحليل أولي سابق أن كويكب "بينو" يحتوي على كميات كبيرة من الماء والكربون، ويعتقد العلماء أن مثل هذه الكويكبات ربما وضعت اللبنات الأساسية للحياة إلى الأرض.

والآن، يعتقد العلماء في جامعة أريزونا أن "بينو" كان جزءا من كوكب غني بالمياه تواجد منذ مليارات السنين.

وقال فريق البحث إن بعض الصخور الداكنة على الكويكب مغطاة بقشرة رقيقة من مادة أكثر سطوعا رُصدت على قمر زحل "إنسيلادوس"، والذي يُعتقد أنه يحتوي على محيط عالمي من المياه المالحة السائلة.

وقال الباحث الرئيسي للمهمة، دانتي لوريتا، من جامعة أريزونا لمجلة NewScientist: "عينة الكويكب تحتوي على هياكل يمكن أن توفر أدلة حول أصل الحياة".

ولم ينشر لوريتا بعد فرضيته أو نتائجه، لكنه قال إن تحليله للمادة خلال الأشهر القليلة الماضية أظهر أن معظم الصخور مصنوعة من الطين، بما في ذلك معادن تسمى serpentites.

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وتتشكل هذه المواد على الأرض عندما يتم دفع الصخور إلى قاع البحر وتعريضها للماء ما يؤدي إلى تفاعل طارد للحرارة.

وقال فابيان كلينر، من جامعة واشنطن في سياتل لمجلة NewScientist: "هناك بالفعل أوجه تشابه بين معادن "بينو" وما تم العثور عليه على "إنسيلادوس"".

ونقلت مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا عينات من كويكب "بينو" في عام 2023، بعد إطلاقها إلى الصخرة الفضائية في عام 2016.

وأعادت المهمة حطاما تعتقد ناسا أنه يحتوي على لبنات بناء الحياة من فجر نظامنا الشمسي، ويمكن أن يوفر أدلة لفهم كيفية تشكل الحياة على الأرض.

واختارت ناسا أخذ عينة من "بينو" لأنه يعتقد أنها غنية بالمركبات العضوية.

ويعد "بينو" من بقايا تكوين النظام الشمسي، وتعتقد وكالة ناسا أن المهمة يمكن أن توفر نظرة ثاقبة لتاريخ الأرض، لأن الطقس والتآكل والصفائح التكتونية قضت على كل الأدلة على كيفية تشكل الأرض.

المصدر: ديلي ميل