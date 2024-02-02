وكالة الفضاء اليابانية تنشر الصور النهائية لمركبتها القمرية SLIM قبل دخولها في سبات

توقفت مركبة الإنزال القمرية التاريخية اليابانية SLIM عن العمل، ولكن ليس قبل التقاط بعض الصور وكميات كبيرة من البيانات العلمية.

ونجحت الوحدة القمرية SLIM، وهو اختصار لـ "Smart Lander for Investigating Moon"، في الهبوط بدقة على حافة فوهة بركان شيولي في 19 يناير، على الرغم من مشاكل المحرك التي أدت إلى انقلاب المركبة رأسا على عقب. ونتيجة لذلك،. اتجهت الألواح الشمسية للمركبة الفضائية نحو الغرب، بحيث لا تتمكن من استقبال المستويات المتوقعة من ضوء الشمس، ما يؤدي في البداية إلى قطع العمليات على سطح القمر لفترة قصيرة جدا.

Japan's SLIM moon lander snaps final photos before going dormant during lunar night https://t.co/ykEh9xY2FLpic.twitter.com/SvsWgv2cxo — SPACE.com (@SPACEdotcom) February 1, 2024

ولكن SLIM استيقظت من سباتها بعد نحو 10 أيام من الهبوط، حيث أشرقت الشمس أخيرا على ألواحها.

وأمضت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA)، التي تشغل SLIM، الأيام الأخيرة في مسح سطح القمر القريب باستخدام الكاميرا متعددة النطاقات (MBC) الخاصة بالمركبة الفضائية للتعرف على تركيبته.

وتم تصميم كاميرا MBC لفحص الزبرجد الزيتوني والمعادن الأخرى من خلال تحليل التوقيعات الضوئية، أو أطياف ضوء الشمس المنعكس، وفقا لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية.

ونشر حساب SLIM الخاص بوكالة استكشاف الفضاء اليابانية JAXA على موقع "إكس"، صورة نهائية التقطتها كاميرا الملاحة الخاصة بـ SLIM في 31 يناير بتوقيت اليابان، وأكدت الوكالة أن المركبة الفضائية دخلت في حالة سبات كما هو متوقع.

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وستحتاج وكالة استكشاف الفضاء اليابانية إلى الانتظار حتى انتهاء الليل القمري الذي يبلغ طوله 14.5 يوما أرضيا تقريبا، ثم انتظار ظروف الإضاءة ودرجة الحرارة الملائمة لاحقا في النهار القمري التالي (الذي يبدأ في 15 فبراير تقريبا) قبل إمكانية إحياء SLIM مرة أخرى.

ومع ذلك، لكي يستيقظ المسبار مرة أخرى، يجب أن تصمد أدواته في مواجهة درجات الحرارة القمرية الاستوائية ليلا والتي تبلغ نحو 208 درجة فهرنهايت (-130 درجة مئوية).

ولكن سواء استيقظت مركبة SLIM أم لا، فقد حققت المركبة الفضائية أهداف مهمتها الكاملة والممتدة من خلال تحقيق هبوط دقيق، ونشر زوج من المركبات الجوالة الصغيرة وإظهار قابليتها للتشغيل، والحصول على ثروة من البيانات العلمية.

كما نشر حساب SLIM على "إكس" أيضا صورا مصنفة لأهداف التصوير الطيفي لـ MBC، والتي تظهر الصخور المختلفة والثرى الصخري التي تتم دراستها.

وكتبت وكالة الفضاء اليابانية: "بناء على الكمية الكبيرة من البيانات التي حصلنا عليها، فإننا نمضي قدما في تحليلات لتحديد الصخور وتقدير التركيب الكيميائي للمعادن، ما سيساعد في حل لغز أصل القمر. وسنعلن عن النتائج العلمية فور الحصول عليها".

المصدر: سبيس