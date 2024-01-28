ماذا سيأخذ غريبينكين معه إلى المحطة الفضائية الدولية؟

أدلى رائد الفضاء الروسي، ألكسندر غريبينكين بتصريحات حول رحلته إلى المحطة الفضائية الدولية، وكشف عن بعض الأشياء التي سيأخذها معه إلى المحطة.

وخلال مؤتمر صحفي خصص لرحلة مركبة Crew Dragon إلى المحطة الفضائية الدولية قال غريبينكين:"قررت أن آخذ معي إلى المحطة بعض الصور من أرشيف العائلة.. وسآخذ بعض الأشياء الأخرى التي تذكرني بوطني الأم".

وحول رأيه بطاقم الرحلة قال:"ولادة الطاقم ككل لا تحدث على الفور، بل هي عملية طويلة إلى حد ما. بعد التدريب المشترك يصبح واضحا كيف سيتصرف كل فرد من أفراد الطاقم في مواقف معينة، في هذه اللحظة تدرك أن الطاقم ولد ككائن حي واحد قادر على اجتياز جميع الصعوبات، وأفراده قادرون على العمل معا".

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ومن المفترض أن يذهب غريبينكين إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة Crew Dragon الأمريكية في إطار المهمة Crew-8، وأن تطلق المركبة نحو المحطة في 18 فبراير القادم.

وكان مركز "غاغارين" الروسي لتدريب رواد الفضاء قد أشار في ديسمبر الماضي إلى أن غريبينكين قد اجتاز الاختبارات التدريبية التي تمكنه من العمل في القسم الروسي من المحطة الفضائية الدولية، وأنه مستعد لرحلته نحو المحطة، وأن الرحلة من المفترض أن تتم في فبراير 2024".

المصدر: تاس