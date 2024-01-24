الإعلان عن موعد رحلة Crew Dragon التي ستحمل رائدا روسيا إلى المحطة الفضائية

أعلنت شركة "إينيرغيا" الروسية عن الموعد الذي ستطلق فيه مركبة Crew Dragon الأمريكية نحو المحطة الفضائية الدولية، والتي سيضم طاقمها رائدا روسيا.

وحول الموضوع قال رفائيل مرتازين، أحد كبار خبراء صناعة الفضاء في الشركة:"من المقرر أن تطق مركبة Crew Dragon إلى الفضاء في 18 فبراير القادم، وفي إطار مهمة Crew-8 ستحمل هذه المركبة إلى المحطة الفضائية الدولية عددا من الرواد، من بينهم رائد الفضاء الروسي، ألكسندر غريبينكين".

وكان مركز "غاغارين" الروسي لتدريب رواد الفضاء قد أشار في ديسمبر الماضي إلى أن غريبينكين قد اجتاز الاختبارات التدريبية التي تمكنه من العمل في القسم الروسي من المحطة الفضائية الدولية، وأنه مستعد لرحلته نحو المحطة، وأن الرحلة من المفترض أن تتم في فبراير 2024".

وكانت وكالة "روس كوسموس" قد أعلنت في 15 يوليو 2022 عن توقيع اتفاقية مع وكالة ناسا بشأن الرحلات الفضائية المشتركة إلى المحطة الفضائية الدولية، وبدوره ذكر قائد فريق رواد الفضاء الروس، أوليغ كونوننكو، أن بنود الاتفاقية تتضمن إرسال 3 رحلات على متنها رواد روس إلى المحطة باستخدام مركبات Crew Dragon الأمريكية.

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وفي نوفمبر الماضي أعلنت الوكالة عن توقيع اتفاقية إضافية مع ناسا لإجراء رحلتين إضافيتين مشتركتين لإرسال الرواد إلى المحطة الفضائية الدولية، وأن رائد الفضاء الروسي، ألكسندر غريبينكين سيذهب إلى المحطة على متن مركبة أمريكية، وأن الرحلات المشتركة ستستمر حتى عام 2025.

المصدر: تاس+وكالات روسية