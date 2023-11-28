ناسا و"روس كوسموس" توقعان اتفاقية إضافية لإجراء رحلات فضائية مشتركة

أعلنت وكالة "روس كوسموس" أنها وقعت اتفاقية إضافية مع ناسا لإجراء رحلتين إضافيتين مشتركتين لإرسال الرواد إلى المحطة الفضائية الدولية.

وحول الموضوع قال مدير برنامج الرحلات الفضائية المأهولة في "روس كوسموس" سيرغي كريكاليف:" تخطط روس كوسموس وناسا لإجراء رحلتين مشتركتين أخريين إلى محطة الفضاء الدولية، تم التوقيع على الاتقاقية الإضافية، والعمل الفني جار".

وفي سبتمبر الماضي كان رئيس وكالة "روس كوسموس" الروسية، يوري بوريسوف قد أعلن أن وكالته وناسا تجهزان لإجراء تعديل جديد بشأن اتفاقية الرحلات الفضائية المشتركة إلى المحطة الفضائية الدولية، وذكر أن رائد الفضاء الروسي، ألكسندر غريبينكين من المفترض أن يذهب إلى المحطة على متن مركبة Crew Dragon الأمريكية عام 2024، وسيتم اختيار طواقم رواد الفضاء التي سترسل إلى المحطة عام 2025.

وفي أكتوبر الماضي وافقت الحكومة الروسية على إجراء مفاوضات بين وكالتي "روس كوسموس" و"ناسا" بشأن توقيع تعديل ثانٍ لاتفاقية الرحلات الفضائية المشتركة على متن المركبات الروسية والأمريكية.

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وكانت "روس كوسموس" قد أعلنت في 15 يوليو 2022 عن توقيع اتفاقية مع وكالة ناسا بشأن الرحلات الفضائية المشتركة إلى المحطة الفضائية الدولية، وبدوره ذكر قائد فريق رواد الفضاء الروس، أوليغ كونونِنكو، أن بنود الاتفاقية تتضمن إرسال 3 رحلات على متنها رواد روس إلى المحطة باستخدام مركبات Crew Dragon الأمريكية.

المصدر: تاس