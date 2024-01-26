إنتاج أول قمر صناعي روسي لإنترنت الأشياء بطابعة ثلاثية الأبعاد

سيصبح جهاز" ماراثون–IoT" الفضائي الروسي التجريبي الذي يدخل مجموعة الأقمار الصناعية لإنترنت الأشياء أول قمر صناعي روسي يتم إنتاجه باستخدام تكنولوجيا الطباعة الثلاثية الأبعاد.

وجاء في بيان نشرته مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية أن "ماراثون" التجريبي هو أول قمر صناعي يطلق إلى مدار الأرض بعد أن تنتج مكوناته في مرفق إنتاجي تابع للمؤسسة باستخدام تكنولوجيا الطباعة الثلاثية الأبعاد.

إقرأ المزيد

وأضافت المؤسسة أنه من أجل دمج المساحيق المعدنية في "الماراثون الأول" تم إنشاء 16 شاشة مشعة و4 هوائيات لخطوط التغذية، بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم وتصنيع مجموعة من المنتجات للاختبار الذاتي، حيث تتكون من 10 هوائيات و15 قوسا لمحركات الموازنة".

ووفقا لخطط "روس كوسموس" سيتم إرسال Marathon-IoT التجريبي إلى مدار الأرض كحمولة ثانوية إلى جانب القمر الصناعي "ميتيور – إم" الذي من المقرر إطلاقه في الربع الأول من عام 2024.

يذكر أن Marathon-IoT هي مجموعة من الأقمار الصناعية تقدم خدمات إنترنت الأشياء، سيتم تشكيلها في إطار برنامج "سفيرا" الروسي الذي سيتضمن 250 قمرا صناعيا بوزن لا يزيد عن 50 كيلوغراما. وستحلق تلك الأقمار الصناعية في 12 سطحا مداريا على ارتفاع 750 كيلومترا.

وجدير بالذكر أن برنامج "سفيرا" الفضائي سيضم 5 مجموعات من الأقمار الصناعية التي ستقدم خدمات الاتصال و5 مجموعات أخرى لاستشعار الأرض عن بعد.

المصدر: تاس