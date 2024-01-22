المحطة المدارية الروسية تحصل على "سوبر كمبيوتر"

أعلن كبير المصممين لمحطة (ROS) المدارية الروسية الواعدة، فلاديمير كوجيفنيكوف أن المحطة ستحصل على كمبيوتر بمواصفات فائقة ليقوم بمعالجة البيانات التي ستحصل عليها من الأقمار الصناعية.

وقال كوجيفنيكوف لصحيفة "إزفيستيا" الروسية:"من المخطط أن تحصل المحطة على كمبيوتر لديه قوة حاسوبية عالية، أو ما يسمى بالسوبر كمبيوتر، ستشمل مهام هذا الجهاز استقبال البيانات من الأقمار الصناعية، ومعالجتها وإرسالها إلى الأرض، هذا الأمر سيؤدي لزيادة كفاءة عمل الأقمار الصناعية من خلال توفير الطاقة التي ستستهلكها الأقمار للاتصال، كما سيزيد كمية المعلومات المفيدة، وسيكون قادرا على معالجة البيانات التي لا تستطيع الأقمار معالجتها، ولتنفيذ هذه الأفكار، من الضروري تطوير تقنيات الاتصال بالليزر وتقنيات نقل البيانات الكمومية".

وأشار كوجيفنيكوف إلى أن التصميم الأولي لمحطة (ROS) الواعدة قد تم تقديمه لوكالة "روس كوسموس" للموافقة عليه، وقال:"نتوقع أن يتم اعتماد التصميم أوائل فبراير القادم".

وكان كوجيفنيكوف قد أشار في فبراير العام الماضي إلى "أن روسيا تخطط لإطلاق الوحدة الأولى من محطتها المدارية الواعدة عام 2027، وستطلق العديد من أقسام المحطة ما بين عامي 2028 و2030".

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وذكرت وكالة"روس كوسموس" في وقت سابق "أن المحطة المدارية الروسية (ROS) قد تغني روسيا عن خدمات المحطة الفضائية الدولية، ومن المفترض أن تكون الوحدة الأساسية لهذه المحطة عبارة عن وحدة علمية ووحدة لتأمين الطاقة، وهي نفسها التي كانت روسيا تخطط لإرسالها نحو المحطة الفضائية الدولية عام 2024".

المصدر: تاس