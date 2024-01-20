هبوط محطة SLIM اليابانية على سطح القمر بنجاح

أعرب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن سعادته بالهبوط الناجح لمحطة SLIM اليابانية على القمر، رغم عدم قدرة ألواحها الشمسية على توليد الطاقة اللازمة لعملها.

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وكتب كيشيدا في صفحته على منصة "إكس": "بالرغم من التقارير عن أن الألواح الشمسية في المحطة لم تتمكن من تولد الطاقة ويجب إجراء تحليل تفصيلي لذلك، أعتقد أن أنباء هبوطها على القمر تسعدنا للغاية. وأريد أن أشير بشكل خاص إلى جهود كل المشاركين في هذا العمل ومتابعة إنجازاتهم المقبلة".

وأعلنت وكالة الفضاء اليابانية (JAXA) أن هبوط SLIM على القمر كان ناجحا لأنها تمكنت من إرسال بعض المعلومات القيّمة إلى الأرض.

وأكدت أن الألواح الشمسية في المحطة لا تولد الطاقة، وسيستمر عمل البطاريات فيها لعدة ساعات فقط.

ولم يستبعد الخبراء أنه مع تغير موقع القمر بالنسبة للشمس، أن تبدأ الألواح بإنتاج الطاقة.

وأطلقت اليابان في سبتمبر الماضي SLIM لإجراء أبحاث علمية على القمر.

المصدر: نوفوستي