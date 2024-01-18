اليابان تحضّر لهبوط مركبتها على سطح القمر

أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) أن الاستعدادات جارية لهبوط مركبة SLIM على سطح القمر.

وقالت الوكالة في منشور لها:" بدأ المختصون من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) المراحل النهائية من الإعداد لهبوط مركبة SLIM على سطح القمر، والذي من المقرر أن يتم في 20 يناير الجاري".

وأشارت الوكالة إلى أن المركبة في 19 يناير الجاري من المفترض أن ينخفض ارتفاع مدارها الذي تدور فيه حول القمر ليصبح بعيدا عن سطح القمر بمقدار 15 كلم، أما عملية الهبوط فمن المفترض أن تبدأ في 20 يناير الساعة 00:00 بالتوقيت المحلي، (19 يناير، الساعة 18:00 بتوقيت موسكو)، وأن تستمر 20 دقيقة، لتصل المركبة إلى سطح القمر تمام الساعة 00:20 (19 يناير، الساعة 18:20 بتوقيت موسكو).

أطلقت اليابان هذه المركبة في السابع من سبتمبر الماضي من مركز تانيغاشيما الفضائي، وتوقعت وكالة الفضاء اليابانية في البداية أنها ستصل إلى القمر وتهبط على سطحه في النصف الأول من عام 2024.

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يبلغ طول المركبة 2.4 م، ووزنها 200 كلغ، وحصلت على تقنيات مشابهة لتلك المستخدمة في أنظمة التعرف على الوجوه لتساعدها في دراسة حفر القمر وتضاريسه، فضلا عن تجهيزها بكاميرات خاصة يمكنها قياس كمية الحديد والعناصر الأخرى الموجودة في الصخور على سطح القمر، وستستخدم البيانات التي ستحصل عليها في إطار البرنامح الياباني الفضائي وبرنامج Artemis القمري الأمريكي.

المصدر: تاس