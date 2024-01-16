"روس كوسموس" تنشر الصورة الأولى التي التقطها قمر Arktika-M الجديد

نشرت وكالة "روس كوسموس" الروسية أول صورة للأرض ألتقطها قمر Arktika-M الثاني الذي أطلقته في ديسمبر الماضي.

وقالت الوكالة في منشور على صفحاتها:"لقد تلقينا الصورة الأولى التي وثقها قمر Arktika-M رقم 2..جميع أنظمة القمر تعمل بشكل طبيعي".

تطور روسيا أقمار Arktika-M على أساس منصات "Navigator" التي تنتجها شركة لافوتشكين للصناعات الفضائية، وتؤمن هذه الأقمار إمكانية مراقبة الطقس على الأرض، ومراقبة الأحوال الجوية فوق البحار والمحيط المتجمد الشمالي على مدار الساعة، ويمكن استعمالها لتأمين خدمات الاتصالات ونقل الإشارات من المنارات الراديوية للنظام الدولي للبحث والإنقاذ كوسباس-سارسات.

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وتم إطلاق أول قمر من أقمار Arktika-M من قاعدة "بايكونور" الفضائية في 28 فبراير 2021، أما القمر الثاني فأطلق في 16 ديسمبر 2023، وكان من المخطط في البداية إطلاق قمرين من هذه الأقمار لكن تقرر زيادة عددها إلى أربعة، ويفترض أن تنشر جميعها في مدارات الأرض بحلول العام 2031.

المصدر: فيستي