شركة صينية تخطط لإطلاق صواريخ فضائية جديدة تعمل بالوقود السائل

أعلنت شركة CAS Space الصينية أنها تخطط لإطلاق صواريخ جديدة إلى الفضاء، محركاتها تعمل بالوقود السائل.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة فإن الإطلاق الأول لصواريخ Lijian-2 الفضائية الجديدة التي تطورها من المفترض أن يتم عام 2025.

وأول صاروخ Lijian-2 سيطلق إلى الفضاء من المفترض أن يحمل على متنه عدة أقمار صناعية مخصصة لتقديم خدمات الإنترنت للأرض، إذ أعلنت CAS Space خلال منتدى عقد الشهر الجاري أنها ستتعاون مع معهد أبحاث الأقمار الصناعية الدقيقة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم لإطلاق الأقمار المذكورة، كما ناقشت الشركة والمعهد أيضا المشاريع المتعلقة بنقل الحمولات إلى الفضاء مستقبلا.

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ويبلغ طول صاروخ Lijian-2 الجديد 53 مترا، وقطره 3.35 م، ووزنه 628 طنا، ويمكن لهذا النوع من الصواريخ نقل حمولات تزن 12 طنا إلى المدار الأرضي المنخفض، وما يصل إلى 7.8 طن في مدار متزامن مع الشمس.

المصدر: تاس