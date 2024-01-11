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الصين تطلق صاروخا بـ3 أقمار إلى الفضاء

الفضاء

الصين تطلق صاروخا بـ3 أقمار إلى الفضاء
youtube/SciNews
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ذكرت وكالة شينخوا أن الصين نجحت في إطلاق صاروخ فضائي تجاري جديد، حمل 3 أقمار صناعية إلى المدار.

وجاء في منشور على موقع الوكالة:"نجحت الصين صباح اليوم الخميس بإطلاق أول صاروخ تجاري من نوع Gravity-1 إلى الفضاء، والذي حمل على متنه 3 أقمار صناعية إلى مدارات الأرض".

وتبعا للمنشور فإن الصاروخ أطلق من منصة في البحر موجودة قبالة ساحل مدينة هاييانغ بمقاطعة شاندونغ بشرقي الصين، تمام الساعة 13:30 بتوقيت بكين (08:30 بتوقيت موسكو)، وحمل على متنه الأقمار رقم 18 و19 و20 من فئة Yunyao، والتي ستستخدم لمراقبة الطقس والتغيرات في الغلاف الجوي للأرض.

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وGravity-1 هو صاروخ فضائي ثلاثي المراحل، يبلغ طوله حوالي 30 م، وقطره 4.2 م تقريبا، ويمكنه نقل حمولات تصل أوزانها إلى 6.5 طن إلى مدارات الأرض.

المصدر: وكالة شينخوا

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