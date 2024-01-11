صحيفة: شركة صينية تخطط لإطلاق صواريخ فضاء قابلة لإعادة الاستخدام

ذكرت صحيفة " فايننشال تايمز" أن شركة LandSpace الصينية تخطط لإطلاق صواريخ فضاء قابلة لإعادة الاستخدام.

وتبعا للصحيفة فإن "شركة LandSpace تخطط لإطلاق صواريخ فضاء قابلة لإعادة الاستخدام عام 2025، وبهذا ستكسر احتكار شركة سبيس إكس الأمريكية في هذا المجال، والتي أسسها إيلون ماسك عام 2002".

وأشارت الصحيفة إلى أن "شركة سبيس إكس الأمريكية لا تزال حاليا المشغّل التجاري الوحيد للصواريخ الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام، لكن شركة LandSpace الصينية، التي نفذت أول إطلاق قمر صناعي ناجح لها في ديسمبر، تعلن أنها ستطلق صاروخا قابلا لإعادة الاستخدام في عام 2025".

وكانت شركة LandSpace الصينية قد أعلنت في 12 يوليو الماضي عن نجاح إطلاق أول صاروخ فضائي في العالم يعمل بوقود "أوكسجين الميثان" السائل، وتفوقت بذلك على شركة "سبيس إكس" الأمريكية التي تخطط لاستخدام وقود الميثان في صواريخ Starship الواعدة القابلة لإعادة الاستخدام.

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وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الشركات والمؤسسات التي تطور صواريخ مركبات الفضاء تهتم بموضوع الوقود الذي يدخل في تركيبه الميثان، كون إنتاج هذا النوع من الوقود قد يكون ممكنا في المستقبل في الكواكب البعيدة، ما سيسهل عملية عودة المركبات من تلك الكواكب إلى الأرض.

المصدر: تاس