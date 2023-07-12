الصين..إطلاق أول صاروخ فضائي بمحرك يعمل بوقود الميثان

أعلنت شركة LandSpace الفضائية الخاصة إطلاق أول صاروخ نقل فضائي في العالم بمحرك يعمل بوقود أكسجين -ميثان.





ووفقا للشركة أطلق الصاروخ ZQ-2 في الساعة 9 بتوقيت بكين (الساعة الرابعة بتوقيت موسكو) من يوم الأربعاء 12 يوليو 2023 من مطار جيوتشيوان الفضائي في شمال الصين.

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ويذكر أن الصين أجرت في شهر أكتوبر عام 2022 اختبارات ناجحة لمحرك صواريخ النقل الفضائية TQ-15A الذي يعمل بوقود أكسجين - ميثان. والإطلاق الحالي هو المحاولة الثانية لاستخدام هذه التقنية عمليا. ولم تنجح أول عملية إطلاق صاروخ من هذا النوع في ديسمبر الماضي بسبب خلل في محرك المرحلة الثانية.

تجدر الإشارة إلى استمرار تطوير محركات الأكسجين والميثان للمراحل الأولى من صواريخ النقل الواعدة القابلة لإعادة الاستخدام، حيث أصبح استخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود للصواريخ اتجاها عالميا. لأنه أرخص من الوقود المستخدم حاليا على نطاق واسع - مزيج من الأكسجين المسال مع الكيروسين أو الهيدروجين. كما يعتبر الميثان وقودا رخيصا خاصة وأن قطاعات الصناعات الأخرى قد اتقنت معالجته واستخدامه على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك ينتج عن احتراق الميثان كمية قليلة جدا من السخام، على عكس الكيروسين. لذلك لا يلزم تنظيف عناصر المحرك من بقايا الوقود غير المحترقة. كما أن قدرة التبريد العالية للميثان تقلل من تسخين المحرك أثناء التشغيل، مع توفير قوة دفع نوعية.

ويبلغ قطر الصاروخ Zhuque-2 3.35 م وطوله 49.5 م ووزنه 219 طن، ويمكنه حمل أربعة أطنان إلى ارتفاع 500 كلم و6 أطنان إلى ارتفاع 200 كلم. وتخطط شركة LandSpace مستقبلا لإطلاق ما يصل إلى 15 صاروخا من هذا النوع سنويا.

المصدر: تاس