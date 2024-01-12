استعادة الاتصال بوحدة Peregrine القمرية

أعلنت شركة Astrobotic المنتجة لوحدة Peregrine القمرية أنها استعادت الاتصال بجميع الأجهزة الموجودة على متنها، على الرغم من المشكلات الفنية السابقة.

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وجاء في بيان الشركة المنشور على موقعها الرسمي: "لقد تمكنا من الحصول على البيانات من جميع الأجهزة التسعة المصممة لتبادل البيانات مع الوحدة".

وبالإضافة إلى ذلك، أشارت الشركة إلى أن جميع الأجهزة الموجودة على متن الوحدة، بما فيها كاشف الإشعاع ومقاييس الطيف والمستشعر البصري وجهاز الليدار، تزود بالكهرباء.

المصدر: تاس