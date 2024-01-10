تسرب الوقود يمنع وحدة Peregrine من الهبوط على القمر

أعلنت شركة Astrobotic أنه بسبب تسرب الوقود لن تتمكن الوحدة القمرية Peregrine من تحقيق هبوط هادئ على سطح القمر.

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وجاء في بيان المكتب الإعلامي للشركة المنشور على موقعها في شبكة X (تويتر سابقا): "لسوء الحظ بسبب تسرب الوقود، لا توجد فرصة للهبوط الهادئ على القمر. ولكن، لا يزال لدينا ما يكفي من الوقود لاستخدام الوحدة كمركبة فضائية".

ويبحث خبراء الشركة في الوقت الحاضر عن طريقة لإطالة فترة استخدام وحدة Peregrine.

ويذكر أنه في 8 يناير 2024 أطلقت شركة United Launch Alliance الأمريكية صاروخ النقل Vulcan من مطار كيب كانافيرال الفضائي في فلوريدا، الذي كان من المفترض أن يحمل إلى القمر حمولة من بينها وحدة الهبوط Peregrine، المصممة لنقل البضائع التجارية. ولكن بعد ساعات قليلة من الانفصال عن الصاروخ، أصيبت الوحدة بعطل "منعها من اتخاذ وضع مستقر في اتجاه نحو الشمس".

المصدر: تاس