روسيا.. تصميم مروحية مسيرة للعمل على كوكب الزهرة

أعلن المكتب الإعلامي للجامعة الوطنية للبحوث (معهد موسكو للطيران) أن العمل يجري على تصميم مروحية مسيرة للعمل في مدار كوكب الزهرة والهبوط على سطحه.

ويشير مصدر في المكتب في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أنه وفقا لمصمم المروحية المسيرة طالب الدراسات العليا المهندس أليكسي شيرميت، ستكون هذه المروحية قادرة على الهبوط على كوكب الزهرة والتحرك على سطحه.

ووفقا له، إن الميزة الرئيسية لهذا المسبار ستكون منظومة دوارة كما في الطائرات المروحية، ما يسمح بإجراء دراسات علمية في وضعية الطيران وعلى سطح الكوكب، بالإضافة إلى قدرتها على المناورة وتجاوز العقبات.

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ويشير شيريميت، إلى أن هذه المروحية ستكون قادرة على التقاط صور عالية الجودة لسطح كوكب الزهرة وكذلك رسم خرائط تضاريسه لدراستها لاحقا وتحليل خصائصها الجيولوجية. كما ستزود المروحية بأجهزة لقياس درجات الحرارة والضغط ومؤشرات جوية أخرى من أجل دراسة الغازات الموجودة في الغلاف الجوي والظروف المناخية للكوكب. لأن هذه المعلومات ستساعد على فهم ونمذجة العمليات المرتبطة بتغير مناخ الأرض، وتأثير الاحتباس الحراري، وتطور الأجواء الكوكبية بشكل أفضل.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا تخطط لإرسال محطة Venera-D إلى كوكب الزهرة بعد عام 2030 لاستكمال الدراسات التي أجرتها المحطات السوفيتية والأمريكية خلال الفترة من ستينيات وإلى تسعينيات القرن الماضي.

المصدر: نوفوستي