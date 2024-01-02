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هالة شمسية مشرقة في عدد من المناطق الروسية (صور)

الفضاء

هالة شمسية مشرقة في عدد من المناطق الروسية (صور)
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شهد العديد من المناطق الروسية اليوم الثلاثاء هالة شمسية مشرقة وظهور حلقة ساطعة من الضوء حول الشمس.

ونشر مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي في روسيا صورا لحلقة ساطعة كبيرة من الضوء حول الشمس أو ما يسمى بالهالة الشمسية في مقاطعة نيجني نوفغورود وياروسلافل، كما تم التقاط صور أخرى في مدينة تيومين.

هالة شمسية مشرقة في عدد من المناطق الروسية (صور)

هذا وانخفضت درجة الحرارة يوم الثلاثاء في العاصمة موسكو إلى -19 درجة مئوية.

هالة شمسية مشرقة في عدد من المناطق الروسية (صور)

وتعتبر الهالة الشمسية حلقة كبيرة من الضوء تظهر بسبب وجود السحب التي تحتوي على الملايين من بلورات الجليد الصغيرة، والهالات ناتجة عن الانكسار للضوء من خلالها، وكذلك بسبب الانعكاس أو لمعان الضوء من هذه البلورات الجليدية.

هالة شمسية مشرقة في عدد من المناطق الروسية (صور)
هالة شمسية مشرقة في عدد من المناطق الروسية (صور)

ولتكون الظروف مناسبة لتشكل الهالة حول القمر أو الشمس يجب أن تكون درجات الحرارة في طبقات الجو العليا منخفضة حتى تتكون السحب الرقيقة التي تحمل البلورات الجليدية، وذلك على ارتفاع يزيد عن 6000 متر، كما يعتبر الشكل الدقيق للبلورات الجليدية واتجاهها من الشروط الأساسية لظهور الهالات.

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المصدر: RT

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