ظاهرة فلكية مميزة تزين السماء مع بداية العام الجديد

أعلن مركز القبة السماوية الفلكي في موسكو أن سكان الأرض سيتمكنون من مشاهدة ظاهرة فلكية مميزة مع بداية عام 2024.

وجاء في بيان صادر عن المركز:"مع بداية العام الجديد سيتمكن سكان عدة مناطق من الكرة الأرضية من مشاهدة ظاهرة تساقط الشهب المعروفة بـ Quadrantids، هذه الظاهرة ستبدأ من 28 ديسمبر 2023 وحتى 12 يناير 2024، لكنها ستبلغ ذروتها في الليلة من 2 إلى 3 يناير".

وأضاف البيان:"منطقة تساقط الشهب ستكون (مشعة) في السماء، وستظهر الشهب تحت مقبض الدلو في كوكبة الدب الأكبر (Ursa Major)".

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ووفقا لتوقعات المنظمة الدولية للشهب فإنه وفي ليلة 2 إلى 3 يناير 2024، من المتوقع أن يشاهد سكان الأرض نحو 120 شهابا متساقطا في السماء كل ساعة، وذلك في حال كانت السماء صافية وظروف المراقبة مواتية".

وأفضل وقت لمراقبة الشهب في الليلة المذكورة تبعا لعلماء الفلك سيكون النصف الثاني من الليل، إذ يمكن ملاحظتها بالنظر إلى الأفق الشمالي الشرقي.

المصدر: تاس