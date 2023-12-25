اكتشاف مواد عضوية من الوسط البينجمي في عينات كويكب ريوغو

اكتشف العلماء أن عينات المادة التي نقلت إلى الأرض من كويكب ريوغو تحتوي على جزيئات من المواد العضوية التي نشأت في الوسط البينجمي حتى قبل بدء تكوين النظام الشمسي.

أفادت بذلك الخدمة الصحفية لجامعة "كيرتن" الأسترالية.

وقالت كليتي غرايس الأستاذة في جامعة "كيرتن" في بيرث الأسترالية :" لقد قمنا بمقارنة التركيب النظائري للهيدروكربونات المتعددة العطرية الموجودة في المادة من كويكب ريوغو، ونيزك "مورشيسون" والنباتات الأرضية. وكشف هذا التحليل عن درجات الحرارة التي تشكلت فيها هذه المواد، وأشار إلى أن الأشكال الخفيفة من المادة العضوية الموجودة في عينات ريوغو ونيزك "مورشيسون" نشأت في الوسط البينجمي البارد للغاية".

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وتوصلت غرايس وزملاؤها إلى هذا الاستنتاج خلال تجارب على عينات التربة من كويكب ريوغو والتي نقلت إلى الأرض نهاية عام 2020 بواسطة المسبار الياباني "هايابوسا-2". تم إطلاقه إلى الفضاء في أوائل ديسمبر عام 2014 لجمع عينات من المادة في الكويكب ريوغو. وأظهرت دراستهم الأولى أن ريوغو يتكون من المادة الأولية للنظام الشمسي، والتي تحتوي على كمية كبيرة من المواد العضوية.

وإن اكتشاف هذه الجزيئات، كما ذكر الباحثون، أعطى علماء الكواكب فرصة أولى لمعرفة أين وكيف نشأت الاحتياطيات الأولية من المواد العضوية، التي كان يمكن أن تلعب دورا مهما في التطور الكيميائي للحياة على الأرض. وللحصول على مثل هذه المعلومات، قام الباحثون بتحليل التركيب النظائري للهيدروكربونات العطرية الموجودة في عيانات ريوغو وفي نيزك "مورشيسون" الذي سقط على الأرض في أستراليا عام 1999، بالإضافة إلى النباتات الأرضية.

ومع ذلك اكتشف علماء الكواكب أن الجزيئات العضوية "الكونية" المعقدة، مثل الأنثراسين والفينانثرين، نشأت في درجات الحرارة المماثلة لتلك التي تسود الآن على الأرض. وخلص الباحثون إلى أن ذلك يشير إلى وجود مصدرين محتملين للمادة العضوية في المادة الأولية للنظام الشمسي، أحدهما موجود داخله والآخر يقع خارجه.

المصدر: تاس