روسيا تنتهي من اختبار بعض معدات صواريخ Soyuz-5 الجديدة

أعلنت وكالة "روس كوسموس" أن الخبراء الروس انتهوا من اختبار بعض المعدات المخصصة لصواريخ Soyuz-5 الفضائية الجديدة.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة:"أكمل الخبراء التابعون لمركز بروغريس ومعهد البحوث المركزي للهندسة الميكانيكية التابعين لروس كوسموس الاختبارات المطلوبة لخزانات الأكسدة التجريبية المخصصة لصواريخ Soyuz-5 الواعدة".

وأضاف البيان:"بعد انتهاء عمليات اختبار الخزانات تم تركيب أحدها على نموذج لصاروخ Soyuz-5 سيتم إجراء بعض التجارب الأرضية عليه في أحد المراكز التابعة لمؤسستنا".

وأشارت "روس كوسموس" في وقت سابق إلى أن الخبراء في مركز "بروغريس" الروسي كانوا قد أجروا بين عامي 2021 و2022 العديد من الاختبارات لنماذج خزانات الوقود التي تطور لصواريخ Soyuz-5 الواعدة، واختبروا العديد من المعدات التي ستستخدم في هذه الصواريخ.

إقرأ المزيد

وSoyuz-5 هو صاروخ فضائي من الفئة المتوسطة، تطوره روسيا لإطلاق المركبات الفضائية والأقمار الصناعية إلى المدارات الأرضية المنخفضة، وتعتمد مرحلته الأولى على محركات RD-171MV، ومرحلته الثانية على محركات RD-0124MS المعدلة عن محركات صواريخ Soyuz-2.1b الروسية.

وفي يناير الماضي، أشار المدير العام لمركز "بروغريس" الروسي، دميتري بارانوف إلى أن الإطلاق الأول لهذا النوع من الصواريخ من المفترض أن يتم عام 2024.

المصدر: فيستي