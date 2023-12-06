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اليابان.. تأجيل المهمة إلى قمر المريخ لمدة عامين بسبب مشكلات في صاروخ النقل

الفضاء

اليابان.. تأجيل المهمة إلى قمر المريخ لمدة عامين بسبب مشكلات في صاروخ النقل
JAXA
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اقترحت اللجنة الحكومية اليابانية المعنية بسياسة الفضاء، تأجيل إطلاق مهمة بحثية إلى قمر المريخ فوبوس، الذي كان مخططًا له مبدئيا في عام 2024، لمدة عامين.



ووفقا لقناة NHK التلفزيونية، إن سبب هذا القرار هو اكتشاف مشكلات في أحدث صاروخ نقل ثقيل H3 الياباني، الذي كان من المقرر استخدامه في إطلاق المهمة البحثية.

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ويذكر أن أول إطلاق لهذا الصاروخ كان في 7 مارس من هذا العام، لكن الخبراء اليابانيين قرروا تدمير الصاروخ لعدم اشتغال محرك المرحلة الثانية. ومن المقرر إطلاقه للمرة الثانية في السنة المالية المقبلة (أبريل 2024 - مارس 2025).

وتشير القناة إلى أن التأجيل يشمل أيضا البرامج الفضائية الأخرى بما فيها استكشاف القمر.

وتجدر الإشارة إلى أن مهمة استكشاف قمر فوبوس تتضمن إنزال مسبار على سطحه لجمع حوالي 10 غرام من تربته من أجل الحصول على معلومات عن أصله. بالإضافة إلى ذلك يعتقد العلماء أن فوبوس قد يحتوي على غبار ورمال من المريخ نفسه.

ويذكر أن عالم الفلك الأمريكي آساف هول كان قد اكتشف قمري المريخ فوبوس ودييموس عام 1877. ويعتقد بعض العلماء أنها أجزاء من قمر أكبر لكوكب المريخ، تفكك قبل حوالي 3 مليار عام.

المصدر: تاس

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