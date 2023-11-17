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روسيا تختبر جيلا جديدا من صواريخ الفضاء

الفضاء

روسيا تختبر جيلا جديدا من صواريخ الفضاء
Roscosmos
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أعلنت وكالة "روس كوسموس" الروسية، أن الاستعدادات جارية لاختبار نموذج لصاروخ فضائي جديد من صواريخ Angara.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة:"يستعد مطار فوستوتشني الفضائي لاختبار نموذج بالحجم الطبيعي لصواريخ Angara الجديدة".

وأضاف البيان"المختصون التابعون لشركة TsENKI ومركز خرونيتشيف في المطار قاموا بنقل نموذج الصاروخ الذي أطلق عليه اسم (Angara-NJ) ووضعوه على وحدة النقل والتركيب، ونقلوه إلى منصة الإطلاق في 16 نوفمبر الجاري، النموذج اجتاز جميع الاختبارات الأولية المطلوبة، والاختبارات الشاملة ستستمر لمدة شهر تقريبا".

روسيا تختبر جيلا جديدا من صواريخ الفضاء
Roscosmoss

تم تصنيع نموذج الصاروخ المذكور في مركز "بالوت" الروسي لصناعات الفضاء، والهدف منه هو اختبار التقنيات والمعدات التي ستستخدمها روسيا لاحقا في صواريخ " Angara-A5" المعدلة، واختبار قدرات منصات الإطلاق في مطار فوستوتشني على إطلاق هذه الصواريخ.

روسيا تختبر جيلا جديدا من صواريخ الفضاء
Roscosmoss
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وتمتلك روسيا اليوم عدة أنواع من صواريخ Angara الفضائية المعدلة، منها صواريخ Angara-1.2 الخفيفة، وصواريخ Angara-A3 المتوسطة الثقل، وصواريخ Angara-A5 الثقيلة، وصواريخ Angara-A5B الفائقة الثقل.

المصدر: فيستي

 

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