روسيا تطلق قمرا جديدا لمراقبة المناخ وجليد القطب الشمالي

أعلنت وكالة "روس كوسموس" أن قاعدة "بايكونور الفضائية، بدأت بالتحضير لإطلاق قمر روسي جديد مخصص لدراسة المناخ ومراقبة جليد القطب الشمالي.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة: "في 13 نوفمبر الجاري، تم نقل قمر Arktika-M رقم 2 على متن طائرة من مطار شيريميتوفو إلى قاعدة بايكونور الفضائية، وبدأت في القاعدة عمليات التحضير لإطلاقه".

وأضاف البيان :"سيخضع القمر لبعض الفحوصات الإضافية في القاعدة، وسيتم تزويده بالوقود وتثبيته على الصاروخ الفضائي، ومن المفترض أن يطلق في منتصف ديسمبر المقبل، على متن صاروخ روسي من نوع Soyuz-2.1b".

إقرأ المزيد

وكانت روسيا قد أرسلت أول قمر من أقمار Arktika-M إلى الفضاء في 28 فبراير 2021، وأطلقته حينها من قاعدة "بايكونور" الفضائية.

وتسعى وكالة "روس كوسموس" لإطلاق مجموعة من هذه الأقمار إلى الفضاء لاستخدامها في مراقبة المناخ والأحوال الجوية على الأرض، ومراقبة الجليد في مناطق القطب الشمالي، كما يمكن استعمالها لتأمين الاتصالات في العديد من مناطق كوكبنا.

المصدر: فيستي