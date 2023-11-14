روسيا تشغّل أوّل قمر من أقمار Condor الجديدة

أعلنت وكالة "روس كوسموس"، عن الموعد الذي سيبدأ فيه تشغيل أول قمر من أقمار Condor-FKA الروسية الجديدة المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد.

وحول الموضوع قال رئيس قسم أنظمة الملاحة واستشعار الأرض عن بعد في الوكالة، فاليري زايتشكو:"تم الانتهاء من اختبارات الطيران التي أجريت على أول قمر من أقمار Condor-FKA الجديدة، واعتبارا من 1 يناير 2024، سيبدأ القمر عمله بشكل رسمي ليوفر البيانات للمستخدمين".

وأضاف:"تخطط روسيا العام القادم أيضا لإطلاق القمر الثاني من أقمار Condor-FKA، مع قمر Obzor-R الجديد المخصص لاستشعار الأرض عن بعد".

يتم تطوير أقمار Condor-FKA بواسطة مركز Mashinostroeniye الروسي للصناعات الفضائية، ويبلغ وزن كل قمر منها 1050 كلغ، ويمكنه العمل على ارتفاع 500-550 كلم عن سطح الأرض، كما يمكنه العمل في وضعيات مختلفة لالتقاط 100 صورة يوميا لسطح الأرض، وتستخدم لاستشعار الأرض عن بعد، ومراقبة الثروة الطبيعية والزراعية، ومراقبة الجليد في المناطق القطبية.

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وكانت روسيا قد أطلقت أول قمر من أقمار Condor-FKA الجديدة في 27 مايو الماضي، من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية.

المصدر: تاس