رائد روسي يظهر فروقات الأوزان على متن المحطة الفضائية الدولية (فيديو)

صوّر رائد الفضاء الروسي، كونستانتين بوريسوف مقطع فيديو على متن المحطة الفضائية الدولية، أظهر فيه كيفية التعامل مع الأوزان المختلفة في وضعية انعدام الجاذبية.

وفي المقطع حمل رائد الفضاء في كل يد عبوة معدنية مخصصة للمياه، الأولى فارغة والثانية ممتلئة، وبين كيف يمكن في وضعية انعدام الجاذبية رفع الأولى وتحريكها بسهولة بأصابعه، بينما يحتاج رفع وتحريك الثانية بعض الجهد.

وأشار رائد الفضاء إلى أن العبوة الفارغة تزن نحو3 كيلوغرامات في حال لو كانت موجودة على الأرض وتحت تأثير الجاذبية، وأن العبوة المملوءة تزن 25 كلغ على الأرض.

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ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رواد وكالة "روس كوسموس" الروسية هم: نيكولاي تشوب، وأوليغ كونونينكو، وكونستانتين بوريسوف، ورواد وكالة ناسا، جاسمين موغبيلي، ولورال أوهارا، ورائد وكالة الفضاء الأوروبية، أندرياس موغنسن، ورائد وكالة الفضاء اليابانية، ساتوشي فوروكاوا.

المصدر: تاس